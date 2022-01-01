Клермон - Реймс 09 Января прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Реймс, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 28
|2 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 10
|1 : 0
|17.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 26
|0 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 8
|2 : 1