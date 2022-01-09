Лион - ПСЖ 09 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
09 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 09 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Петер Бош
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|4 : 2
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|03.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|5 : 0
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1