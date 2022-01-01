Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 09 Января прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
09 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 09 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|02.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|15.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.03.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3