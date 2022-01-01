Детройт Пистонс - Орландо Мэджик прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Орландо Мэджик, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик
Орландо
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|31.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 105
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 96
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 112
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 88
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 98
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 115 ОТ
|30.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 107
|08.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 103