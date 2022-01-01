Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
09 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Том Тибодо
История личных встреч
|07.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 105
|19.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 107
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 134
|16.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 92
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 99
|17.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|75 : 105
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|02.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 102
|27.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 118
|02.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 113