Бруклин Нетс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
09 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Грег Попович
История личных встреч
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 116
|02.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 124
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 120
|20.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 105
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 85
|01.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114
|18.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 100
|27.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 97
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 112
|11.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 101