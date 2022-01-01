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Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
10 января 2022, понедельник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз, которое состоится 10 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Очки
0СШАразДэмьен Лиллард
0
1СШАзащАнферни Саймонс
13
2СШАфорТрендон Уотфорд
2
3СШАзащСи Джей Макколлум
0
4СШАфорГрег Браун
0
9СШАлёгНассир Литтл
7
10СШАзащДеннис Смит
2
11СШАлёгЛарри Нэнс
0
16СШАфорСи Джей Эллеби
0
17СШАзащТони Снелл
0
18СШАфорРеджи Перри
0
21СШАфорКелджин Блевинс
0
23СШАзащБен Маклемор
11
24СШАлёгНорман Пауэлл
0
27Босния и ГерцеговинаценЮсуф Нуркич
7
33СШАфорРоберт Ковингтон
5
40СШАфорКоди Зеллер
6
Очки
0СШАзащТайрис Халибёртон
10
3СШАзащТеренс Дэвис
0
5СШАразДе'Аарон Фокс
9
7НигерияфорЧимези Мету
4
8СШАфорМорис Харклесс
0
13КанадафорТристан Томпсон
0
15СШАзащДэвион Митчелл
2
17СШАфорРоберт Вудард
0
20СШАзащДжамиус Рэмси
0
22СШАфорРичаун Холмс
0
23СШАфорЛуис Кинг
0
24СШАзащБадди Хилд
2
25УкраинаценАлексей Лень
8
30СШАценДэмиан Джонс
0
35СШАфорМарвин Багли III
0
40СШАлёгХаррисон Барнс
5
88ПортугалияценНеемиаш Кета
0
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
25.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз125 : 121Портленд Трэйл Блэйзерс
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс121 : 124Сакраменто Кингз
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс123 : 119Сакраменто Кингз
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз126 : 132Портленд Трэйл Блэйзерс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз99 : 125Портленд Трэйл Блэйзерс
08.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс111 : 123Сакраменто Кингз
05.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс127 : 116Сакраменто Кингз
13.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз107 : 99Портленд Трэйл Блэйзерс
26.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 122Портленд Трэйл Блэйзерс
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс136 : 131Сакраменто Кингз

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