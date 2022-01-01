Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
10 января 2022, понедельник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз, которое состоится 10 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
|Очки
|0
|раз
|Дэмьен Лиллард
0
|1
|защ
|Анферни Саймонс
13
|2
|фор
|Трендон Уотфорд
2
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
0
|4
|фор
|Грег Браун
0
|9
|лёг
|Нассир Литтл
7
|10
|защ
|Деннис Смит
2
|11
|лёг
|Ларри Нэнс
0
|16
|фор
|Си Джей Эллеби
0
|17
|защ
|Тони Снелл
0
|18
|фор
|Реджи Перри
0
|21
|фор
|Келджин Блевинс
0
|23
|защ
|Бен Маклемор
11
|24
|лёг
|Норман Пауэлл
0
|27
|цен
|Юсуф Нуркич
7
|33
|фор
|Роберт Ковингтон
5
|40
|фор
|Коди Зеллер
6
|Очки
|0
|защ
|Тайрис Халибёртон
10
|3
|защ
|Теренс Дэвис
0
|5
|раз
|Де'Аарон Фокс
9
|7
|фор
|Чимези Мету
4
|8
|фор
|Морис Харклесс
0
|13
|фор
|Тристан Томпсон
0
|15
|защ
|Дэвион Митчелл
2
|17
|фор
|Роберт Вудард
0
|20
|защ
|Джамиус Рэмси
0
|22
|фор
|Ричаун Холмс
0
|23
|фор
|Луис Кинг
0
|24
|защ
|Бадди Хилд
2
|25
|цен
|Алексей Лень
8
|30
|цен
|Дэмиан Джонс
0
|35
|фор
|Марвин Багли III
0
|40
|лёг
|Харрисон Барнс
5
|88
|цен
|Неемиаш Кета
0
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|25.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 121
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 119
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 132
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 125
|08.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 123
|05.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 116
|13.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 99
|26.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 122
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 131