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Детройт Пистонс - Юта Джаз прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Юта Джаз, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Очки
0СШАлёгКрис Смит
0
2СШАлёгКейд Каннингем
29
5СШАзащФрэнк Джексон
0
6СШАзащХамиду Диалло
10
7СШАразКиллиан Хейз
5
8СШАлёгТрей Лайлз
14
9СШАфорДжерами Грант
0
10СуданценБол Бол
0
12СШАфорАйзея Ливерс
0
13КанадаценКелли Олиник
0
14СШАзащКассиус Стэнли
4
18КанадазащКори Джозеф
16
19СШАMicah Potter
0
20СШАлёгДжош Джексон
11
24СШАфорДжаморко Пикетт
0
28СШАценАйзея Стюарт
6
31СШАTrayvon Palmer
0
34СШАзащДжастин Робинсон
0
38СШАзащСабен Ли
2
41СШАлёгСаддик Бей
29
42Jaysean Paige
0
55СШАценЛука Гарза
0
Очки
0СШАфорЭрик Пэскелл
13
0СШАзащДжордан Кларксон
16
2АвстралиялёгДжо Инглс
0
3СШАфорТрент Форрест
0
5Антигуа и БарбудаценНорвел Пелле
0
8СШАфорРуди Гэй
0
11СШАразМайк Конли
13
13СШАзащДжаред Батлер
0
20НигерияценУдока Азубуике
0
21СШАценХассан Уайтсайд
21
23СШАлёгРойс О'Нил
7
24СШАфорМалик Фиттс
0
25СШАзащДануэл Хаус
3
27ФранцияценРуди Гобер
0
33СШАзащЭлайджа Хьюз
0
44ХорватиялёгБоян Богданович
12
45СШАфорДензел Валентайн
0
45СШАзащДонован Митчелл
31
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз117 : 105Детройт Пистонс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс86 : 96Юта Джаз
08.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс105 : 111Юта Джаз
31.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз104 : 81Детройт Пистонс
15.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз100 : 94Детройт Пистонс
06.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс105 : 110Юта Джаз
14.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз110 : 79Детройт Пистонс
25.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс95 : 98 ОТЮта Джаз
16.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс83 : 97Юта Джаз
14.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз110 : 77Детройт Пистонс

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