Детройт Пистонс - Юта Джаз прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Юта Джаз, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
29
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
0
|6
|защ
|Хамиду Диалло
10
|7
|раз
|Киллиан Хейз
5
|8
|лёг
|Трей Лайлз
14
|9
|фор
|Джерами Грант
0
|10
|цен
|Бол Бол
0
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|14
|защ
|Кассиус Стэнли
4
|18
|защ
|Кори Джозеф
16
|19
|Micah Potter
0
|20
|лёг
|Джош Джексон
11
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
6
|31
|Trayvon Palmer
0
|34
|защ
|Джастин Робинсон
0
|38
|защ
|Сабен Ли
2
|41
|лёг
|Саддик Бей
29
|42
|Jaysean Paige
0
|55
|цен
|Лука Гарза
0
|Очки
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
13
|0
|защ
|Джордан Кларксон
16
|2
|лёг
|Джо Инглс
0
|3
|фор
|Трент Форрест
0
|5
|цен
|Норвел Пелле
0
|8
|фор
|Руди Гэй
0
|11
|раз
|Майк Конли
13
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
0
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
21
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
7
|24
|фор
|Малик Фиттс
0
|25
|защ
|Дануэл Хаус
3
|27
|цен
|Руди Гобер
0
|33
|защ
|Элайджа Хьюз
0
|44
|лёг
|Боян Богданович
12
|45
|фор
|Дензел Валентайн
0
|45
|защ
|Донован Митчелл
31
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Куин Снайдер
История личных встреч
|03.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 96
|08.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 111
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 81
|15.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 94
|06.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 110
|14.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 79
|25.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 98 ОТ
|16.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|83 : 97
|14.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 77