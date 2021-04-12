Свернуть список

Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 11 Января прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Бостон Брюинз
Бостон
60КанадаврЗак Фукале
41ЧехияврВитек Ванечек
2КанадазщДжастин Шульц
3СШАзщНик Дженсен
42СловакиязщМартин Фегервары
57СШАзщТревор ван Римсдайк
74СШАзщДжон Карлсон
52КанадазщМэтт Ирвин
8РоссиянпАлександр Овечкин
10НидерландынпДаниэль Спронг
20ДаниянпЛарс Эллер
21СШАнпГарнет Хэтэуэй
24КанаданпКоннор Макмайкл
26СШАнпНик Дауд
43КанаданпТом Уилсон
59БеларусьнпАлексей Протас
73СШАнпКонор Шири
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
19ШвециянпНиклас Бекстрём
77СШАнпТи Джей Оши
35ШвецияврЛинус Улльмарк
1СШАврДжереми Свейман
6СШАзщМайк Райлли
25СШАзщБрэндон Карло
48СШАзщМэтт Грызлик
58ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
27СШАзщДжон Мур
73СШАзщЧарли Макэвой
11СШАнпТрент Фредерик
12СШАнпКрэйг Смит
13СШАнпЧарли Койл
20КанаданпКёртис Лазар
37КанаданпПатрис Бержерон
56ФинляндиянпЭрик Хаула
62ШвециянпОскар Стеен
63КанаданпБрэд Маршан
71КанаданпТейлор Холл
81ШвециянпАнтон Блид
88ЧехиянпДавид Пастрняк
83СШАнпКарсон Кульман
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ББостон Брюинз
24.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз1 : 3Бостон Брюинз
22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
20.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
18.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБостон Брюинз
16.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТБостон Брюинз
12.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1Бостон Брюинз
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Вашингтон Кэпиталз
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 8Вашингтон Кэпиталз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close