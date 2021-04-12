Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 11 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Бостон Брюинз
Бостон
|60
|вр
|Зак Фукале
|41
|вр
|Витек Ванечек
|2
|зщ
|Джастин Шульц
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|42
|зщ
|Мартин Фегервары
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|52
|зщ
|Мэтт Ирвин
|8
|нп
|Александр Овечкин
|10
|нп
|Даниэль Спронг
|20
|нп
|Ларс Эллер
|21
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|26
|нп
|Ник Дауд
|43
|нп
|Том Уилсон
|59
|нп
|Алексей Протас
|73
|нп
|Конор Шири
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|6
|зщ
|Майк Райлли
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|58
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|27
|зщ
|Джон Мур
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|11
|нп
|Трент Фредерик
|12
|нп
|Крэйг Смит
|13
|нп
|Чарли Койл
|20
|нп
|Кёртис Лазар
|37
|нп
|Патрис Бержерон
|56
|нп
|Эрик Хаула
|62
|нп
|Оскар Стеен
|63
|нп
|Брэд Маршан
|71
|нп
|Тейлор Холл
|81
|нп
|Антон Блид
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|83
|нп
|Карсон Кульман
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|24.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 3
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 1
|20.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 2 ОТ
|18.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 4 ОТ
|16.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 2 ОТ
|12.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 8