Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 11 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
11 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен, которое состоится 11 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|39
|вр
|Павел Францоуз
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|8
|зщ
|Кейл Макар
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|56
|зщ
|Кёртис Макдермид
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|16
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|17
|нп
|Тайсон Джост
|18
|нп
|Алекс Ньюхук
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|43
|нп
|Даррен Хельм
|91
|нп
|Назем Кадри
|95
|нп
|Андре Бураковски
|96
|нп
|Микко Рантанен
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|60
|вр
|Крис Дриджер
|5
|зщ
|Марк Джордано
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|28
|зщ
|Карсон Суси
|29
|зщ
|Винс Данн
|55
|зщ
|Жереми Лозон
|7
|нп
|Джордан Эберле
|9
|нп
|Райан Донато
|15
|нп
|Райли Шихан
|16
|нп
|Джаред Макканн
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|21
|нп
|Александер Веннберг
|37
|нп
|Янни Гурд
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|67
|нп
|Морган Гики
|72
|нп
|Йоонас Донской
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|20.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7