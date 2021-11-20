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Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 11 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
11 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен, которое состоится 11 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сиэтл Кракен
Сиэтл
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
4КанадазщБоуэн Байрэм
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
49КанадазщСамуэль Жирар
56КанадазщКёртис Макдермид
3СШАзщДжек Джонсон
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
17КанаданпТайсон Джост
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
43КанаданпДаррен Хельм
91КанаданпНазем Кадри
95ШвециянпАндре Бураковски
96ФинляндиянпМикко Рантанен
13РоссиянпВалерий Ничушкин
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
5КанадазщМарк Джордано
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
28КанадазщКарсон Суси
29КанадазщВинс Данн
55КанадазщЖереми Лозон
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
19ШвециянпКалле Йернкрок
21ШвециянпАлександер Веннберг
37КанаданпЯнни Гурд
43СШАнпКолин Блэквелл
67КанаданпМорган Гики
72ФинляндиянпЙоонас Донской
90ШвециянпМаркус Юханссон
22СШАнпМэйсон Эпплтон
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
20.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 7Колорадо Эвеланш

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