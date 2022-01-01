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Вест Хэм Юнайтед - Норвич Сити 12 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
12 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Дин Смит
История личных встреч
11.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Норвич Сити0 : 4Вест Хэм Юнайтед
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Норвич Сити
13.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Норвич Сити2 : 2Вест Хэм Юнайтед
26.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Норвич Сити
11.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Норвич Сити
09.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 11 Норвич Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Норвич Сити
15.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 4 Норвич Сити0 : 0Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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