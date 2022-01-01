Вест Хэм Юнайтед - Норвич Сити 12 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
12 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Дин Смит
История личных встреч
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 4
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 0
|13.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 2
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|11.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 0
|09.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|01.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|15.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.