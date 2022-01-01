Тоттенхэм Хотспур - Челси 12 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
12 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Томас Тухель
История личных встреч
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|29.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|22.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
|24.01.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1 4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка английской лиги: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Челси» — 2:0.