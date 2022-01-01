Риу Аве - Тондела 12 Января прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
12 января 2022, среда. 21:45 МСК. Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Тондела, которое состоится 12 Января 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Тондела
Тондела
Главные тренеры
|Луиш Баталья Фрейре
|Пако Аестаран
История личных встреч
|09.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 1
|22.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 2
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 4
|01.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 2
|26.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|1 : 1
|16.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|1 : 1
|02.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 3
|15.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 1
|03.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 1