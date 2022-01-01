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Риу Аве - Тондела 12 Января прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
12 января 2022, среда. 21:45 МСК. Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия) 
Риу Аве Тондела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Тондела, которое состоится 12 Января 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Тондела
Тондела
Главные тренеры
Португалия Луиш Баталья Фрейре
Испания Пако Аестаран
История личных встреч
09.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Риу Аве2 : 1Тондела
20.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Тондела1 : 1Риу Аве
22.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Тондела1 : 2Риу Аве
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Риу Аве2 : 4Тондела
01.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Риу Аве2 : 2Тондела
26.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Тондела1 : 1Риу Аве
16.04.2018 Португалия - Примейра Тур 30 Риу Аве1 : 1Тондела
02.12.2017 Португалия - Примейра Тур 13 Тондела1 : 3Риу Аве
15.04.2017 Португалия - Примейра Тур 29 Тондела2 : 1Риу Аве
03.12.2016 Португалия - Примейра Тур 12 Риу Аве3 : 1Тондела

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