Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
3
|3
|защ
|Келдон Джонсон
2
|4
|защ
|Деррик Уайт
0
|5
|раз
|Деджанте Мюррей
5
|7
|защ
|Брин Форбс
15
|11
|защ
|Джошуа Примо
2
|14
|фор
|Дрю Ойбанкс
0
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|16
|защ
|Джейлен Моррис
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
0
|18
|фор
|Девонте Кейкок
2
|23
|фор
|Зак Коллинс
0
|24
|защ
|Девин Васселл
5
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
2
|28
|защ
|Тайлер Джонсон
0
|30
|фор
|Таддеус Янг
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
5
|33
|защ
|Тре Джонс
0
|34
|цен
|Джок Ландейл
0
|35
|лёг
|Энтони Лэмб
0
|Очки
|0
|защ
|Джелен Грин
7
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
0
|3
|раз
|Кевин Портер
4
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
2
|7
|защ
|Армони Брукс
0
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
2
|9
|защ
|Джош Кристофер
0
|10
|защ
|Эрик Гордон
11
|14
|защ
|Ди Джей Огастин
6
|15
|защ
|Дэйшен Никс
0
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
0
|27
|фор
|Даниэль Тайс
5
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
0
|35
|фор
|Кристиан Вуд
11
Главные тренеры
|Грег Попович
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 111
|17.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 91
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 109
|11.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 105
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 107
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 133
|23.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 105
|23.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 101
|01.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 136
|11.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 89