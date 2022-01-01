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Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Очки
1СШАзащЛонни Уокер
3
3СШАзащКелдон Джонсон
2
4СШАзащДеррик Уайт
0
5СШАразДеджанте Мюррей
5
7СШАзащБрин Форбс
15
11КанадазащДжошуа Примо
2
14СШАфорДрю Ойбанкс
0
15СШАзащДжо Уискэмп
0
16СШАзащДжейлен Моррис
0
17СШАлёгДуг Макдермотт
0
18СШАфорДевонте Кейкок
2
23СШАфорЗак Коллинс
0
24СШАзащДевин Васселл
5
25АвстрияценЯкоб Пёлтль
2
28СШАзащТайлер Джонсон
0
30СШАфорТаддеус Янг
0
31СШАфорКейта Бэйтс-Диоп
5
33СШАзащТре Джонс
0
34АвстралияценДжок Ландейл
0
35СШАлёгЭнтони Лэмб
0
Очки
0СШАзащДжелен Грин
7
1СШАзащДжон Уолл
0
2СШАзащДэвид Нваба
0
3СШАразКевин Портер
4
6СШАфорКей Джей Мартин
2
7СШАзащАрмони Брукс
0
8СШАлёгДже'Шон Тэйт
2
9СШАзащДжош Кристофер
0
10СШАзащЭрик Гордон
11
14СШАзащДи Джей Огастин
6
15СШАзащДэйшен Никс
0
16ИспанияценУсман Гаруба
0
21СШАTrevelin Queen
0
25СШАзащГаррисон Мэтьюз
0
27ГерманияфорДаниэль Тайс
5
28ТурцияфорАлперен Шенгюн
0
35СШАфорКристиан Вуд
11
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс106 : 111Сан-Антонио Спёрс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 91Хьюстон Рокетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 109Хьюстон Рокетс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс123 : 105Хьюстон Рокетс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс109 : 107Сан-Антонио Спёрс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс135 : 133Хьюстон Рокетс
23.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс111 : 105Сан-Антонио Спёрс
23.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс108 : 101Сан-Антонио Спёрс
01.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 136Хьюстон Рокетс
11.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс96 : 89Хьюстон Рокетс

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