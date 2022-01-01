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Наполи - Фиорентина 13 Января прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Наполи Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 13 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
03.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Фиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина0 : 2Наполи
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Наполи6 : 0Фиорентина
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Наполи0 : 2Фиорентина
24.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Фиорентина3 : 4Наполи
09.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина0 : 0Наполи
15.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Наполи1 : 0Фиорентина
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Фиорентина3 : 0Наполи
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Наполи0 : 0Фиорентина
20.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Наполи4 : 1Фиорентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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