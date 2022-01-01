Наполи - Фиорентина 13 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 13 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|6 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 4
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 0
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 0
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|20.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.