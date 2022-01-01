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Портимоненсе - Мафра 13 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
13 января 2022, четверг. 23:45 МСК. Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Портимоненсе Мафра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Мафра, которое состоится 13 Января 2022 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Мафра
Мафра
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Рикардо Андре де Соуза Пиньо
История личных встреч
31.01.2016 Португалия - Сегунда Тур 27 Мафра0 : 0Портимоненсе
06.09.2015 Португалия - Сегунда Тур 4 Портимоненсе2 : 0Мафра

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