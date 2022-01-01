Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
|Очки
|0
|защ
|Де'Энтони Мелтон
7
|1
|защ
|Кайл Андерсон
6
|2
|фор
|Ксавьер Тиллман
6
|3
|раз
|Тайрелл Терри
0
|4
|цен
|Стивен Адамс
0
|5
|защ
|Ив Пон
0
|7
|фор
|Санти Альдама
0
|8
|лёг
|Зайари Уильямс
5
|10
|Jon Teske
0
|12
|раз
|Джа Морант
14
|13
|фор
|Джарен Джексон
20
|15
|фор
|Брэндон Кларк
12
|21
|защ
|Тайас Джонс
6
|22
|лёг
|Десмонд Бейн
17
|23
|защ
|Джарретт Калвер
0
|24
|фор
|Диллон Брукс
0
|31
|раз
|Дакота Матиас
0
|35
|фор
|Киллиан Тийе
0
|46
|защ
|Джон Кончар
12
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
29
|1
|защ
|Энтони Эдвардс
28
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
4
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
0
|5
|защ
|Малик Бисли
3
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
0
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
8
|9
|защ
|Леандро Больмаро
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
0
|11
|фор
|Наз Рид
4
|12
|фор
|Торин Принс
2
|13
|фор
|Натан Найт
0
|20
|защ
|Джош Окоги
0
|22
|защ
|Патрик Беверли
3
|25
|защ
|Маккинли Райт
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
25
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 95
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 139
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 118
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 112
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 121
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 112
|06.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 106