Свернуть список

Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
7
1СШАзащКайл Андерсон
6
2СШАфорКсавьер Тиллман
6
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
0
5ГаитизащИв Пон
0
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
5
10СШАJon Teske
0
12СШАразДжа Морант
14
13СШАфорДжарен Джексон
20
15СШАфорБрэндон Кларк
12
21СШАзащТайас Джонс
6
22СШАлёгДесмонд Бейн
17
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
0
31СШАразДакота Матиас
0
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
12
Очки
0СШАразД'Анджело Расселл
29
1СШАзащЭнтони Эдвардс
28
3СШАфорДжейден Макдэниелс
4
4СШАзащДжейлен Ноуэлл
0
5СШАзащМалик Бисли
3
6СШАзащДжордан Маклафлин
0
8СШАфорДжарред Вандербилт
8
9АргентиназащЛеандро Больмаро
0
10СШАзащДжейк Лейман
0
11СШАфорНаз Рид
4
12СШАфорТорин Принс
2
13СШАфорНатан Найт
0
20НигериязащДжош Окоги
0
22СШАзащПатрик Беверли
3
25СШАзащМаккинли Райт
0
32Доминиканская РеспубликаценКарл-Энтони Таунс
25
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз138 : 95Мемфис Гриззлиз
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз125 : 118Миннесота Тимбервулвз
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз135 : 139Мемфис Гриззлиз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз120 : 108Миннесота Тимбервулвз
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 118Мемфис Гриззлиз
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 112Миннесота Тимбервулвз
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 115Мемфис Гриззлиз
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз137 : 121Миннесота Тимбервулвз
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз99 : 112Миннесота Тимбервулвз
06.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 106Миннесота Тимбервулвз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close