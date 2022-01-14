ЦСКА - АСВЕЛ прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
14 января 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - АСВЕЛ, которое состоится 14 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Теренс Джонатан Паркер
История личных встреч
|27.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|70 : 68
|08.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 33
|88 : 70
|22.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|78 : 87
|08.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|67 : 66