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ЦСКА - АСВЕЛ прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
14 января 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
ЦСКА АСВЕЛ

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - АСВЕЛ, которое состоится 14 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Главные тренеры
Греция Димитрис Итудис
Франция Теренс Джонатан Паркер
История личных встреч
27.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 АСВЕЛ70 : 68ЦСКА
08.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 33 ЦСКА88 : 70АСВЕЛ
22.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 АСВЕЛ78 : 87ЦСКА
08.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 АСВЕЛ67 : 66ЦСКА

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