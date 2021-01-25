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Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 14 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
2ФинляндиязщРобин Сало
3КанадазщАдам Пелеч
4СШАзщЭнди Грин
8КанадазщНоа Добсон
24СШАзщСкотт Мейфилд
33СловакиязщЗдено Хара
10СШАнпОстин Чарник
11СШАнпЗак Паризе
12КанаданпДжош Бейли
13КанаданпМэтью Барзал
15КанаданпКэл Клаттербак
18КанаданпЭнтони Бовиллье
20СШАнпКиффер Беллоуз
27СШАнпАндерс Ли
32КанаданпРосс Джонстон
53КанаданпКейси Сизикас
26СШАнпОливер Вальстрём
29СШАнпБрок Нельсон
65СШАврКайл Шапиро
32СШАврДжон Гиллис
2КанадазщКолтон Уайт
24КанадазщТай Смит
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
83СловакиязщКристиан Ярош
13ШвейцариянпНико Хишир
16СШАнпДжимми Веси
18КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
42КанаданпЭй Джей Грир
70ШвециянпЙеспер Боквист
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
11ШвециянпАндреас Юнссон
14КанаданпНатан Бастиан
17БеларусьнпЕгор Шарангович
37ЧехиянпПавел Заха
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
КанадаЛэйн Ламберт (и.о.)
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
07.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Нью-Йорк Айлендерс
25.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 0Нью-Йорк Айлендерс

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