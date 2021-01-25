Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 14 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|2
|зщ
|Робин Сало
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|4
|зщ
|Энди Грин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|33
|зщ
|Здено Хара
|10
|нп
|Остин Чарник
|11
|нп
|Зак Паризе
|12
|нп
|Джош Бейли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|18
|нп
|Энтони Бовиллье
|20
|нп
|Киффер Беллоуз
|27
|нп
|Андерс Ли
|32
|нп
|Росс Джонстон
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|29
|нп
|Брок Нельсон
|65
|вр
|Кайл Шапиро
|32
|вр
|Джон Гиллис
|2
|зщ
|Колтон Уайт
|24
|зщ
|Тай Смит
|33
|зщ
|Райан Грейвз
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|76
|зщ
|Пи Кей Суббэн
|83
|зщ
|Кристиан Ярош
|13
|нп
|Нико Хишир
|16
|нп
|Джимми Веси
|18
|нп
|Доусон Мерсер
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|42
|нп
|Эй Джей Грир
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|86
|нп
|Джек Хьюз
|90
|нп
|Томаш Татар
|11
|нп
|Андреас Юнссон
|14
|нп
|Натан Бастиан
|17
|нп
|Егор Шарангович
|37
|нп
|Павел Заха
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Лэйн Ламберт (и.о.)
|Линди Рафф
История личных встреч
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 Б
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|15.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0