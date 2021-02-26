Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз 14 Января прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
14 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз, которое состоится 14 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Оттава Сенаторз
Оттава
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|16
|зщ
|Никита Задоров
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|13
|нп
|Джонни Годро
|17
|нп
|Милан Лучич
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|20
|нп
|Блейк Коулман
|22
|нп
|Тревор Льюис
|23
|нп
|Шон Монахан
|24
|нп
|Бретт Ритчи
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|18
|нп
|Тайлер Питлик
|30
|вр
|Мэтт Мюррей
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|5
|зщ
|Ник Холден
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|3
|зщ
|Джош Браун
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|10
|нп
|Алекс Форментон
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|16
|нп
|Остин Уотсон
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|27
|нп
|Дилан Гэмбрелл
|28
|нп
|Коннор Браун
|71
|нп
|Крис Тирни
|9
|нп
|Джош Норрис
|21
|нп
|Ник Пол
|49
|нп
|Скотт Сабурен
|63
|нп
|Тайлер Эннис
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|10.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|02.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1