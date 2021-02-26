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Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз 14 Января прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
14 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Оттава Сенаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз, которое состоится 14 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Оттава Сенаторз
Оттава
80ЧехияврДаниэль Владарж
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
58ШвециязщОливер Чюлингтон
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
23КанаданпШон Монахан
24КанаданпБретт Ритчи
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
88КанаданпЭндрю Манджапане
18СШАнпТайлер Питлик
30КанадаврМэтт Мюррей
31ШвецияврАнтон Форсберг
2РоссиязщАртём Зуб
5КанадазщНик Холден
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
3КанадазщДжош Браун
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
7СШАнпБрэди Ткачук
10КанаданпАлекс Форментон
13СШАнпЗак Сэнфорд
16СШАнпОстин Уотсон
19КанаданпДрейк Батерсон
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
71КанаданпКрис Тирни
9СШАнпДжош Норрис
21КанаданпНик Пол
49КанаданпСкотт Сабурен
63КанаданпТайлер Эннис
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 4Калгари Флэймз
10.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 1Оттава Сенаторз
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4Оттава Сенаторз
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 1Калгари Флэймз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Калгари Флэймз
08.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БОттава Сенаторз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 3Оттава Сенаторз
02.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 1Калгари Флэймз
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Калгари Флэймз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1Калгари Флэймз

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