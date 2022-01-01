Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 14 Января прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|32
|вр
|Джонатан Куик
|40
|вр
|Кэлвин Питерсен
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|6
|зщ
|Олли Мяяття
|7
|зщ
|Тобиас Бьёрнфот
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|12
|нп
|Тревор Мур
|19
|нп
|Алекс Иафалло
|23
|нп
|Дастин Браун
|24
|нп
|Филлип Дано
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|34
|нп
|Артур Калиев
|39
|нп
|Алекс Тюркотт
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|89
|нп
|Расмус Купари
|68
|нп
|Самуэль Фагемо
|35
|вр
|Тристан Джерри
|70
|вр
|Луи Доминге
|2
|зщ
|Чад Руведел
|5
|зщ
|Майк Мэтисон
|6
|зщ
|Джон Марино
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|58
|зщ
|Крис Летанг
|9
|нп
|Эван Родригес
|11
|нп
|Брайан Бойл
|20
|нп
|Каспер Бьёркквист
|42
|нп
|Каспери Капанен
|49
|нп
|Доминик Симон
|53
|нп
|Теодор Блюгерс
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|67
|нп
|Радим Зогорна
|71
|нп
|Евгений Малкин
|77
|нп
|Джефф Картер
|87
|нп
|Сидни Кросби
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Майк Салливан
История личных встреч
|27.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|04.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3