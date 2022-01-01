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Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 14 Января прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
3СШАзщМэтт Рой
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
8КанадазщДрю Даути
44СШАзщМайки Андерсон
50КанадазщШон Дурзи
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
23СШАнпДастин Браун
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
34СШАнпАртур Калиев
39СШАнпАлекс Тюркотт
46СШАнпБлейк Лизотт
89ФинляндиянпРасмус Купари
68ШвециянпСамуэль Фагемо
35КанадаврТристан Джерри
70КанадаврЛуи Доминге
2СШАзщЧад Руведел
5КанадазщМайк Мэтисон
6СШАзщДжон Марино
8СШАзщБрайан Дюмулен
28ШвециязщМаркус Петтерссон
58КанадазщКрис Летанг
9КанаданпЭван Родригес
11СШАнпБрайан Бойл
20ФинляндиянпКаспер Бьёркквист
42ФинляндиянпКаспери Капанен
49ЧехиянпДоминик Симон
53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
59СШАнпДжейк Гюнцель
67ЧехиянпРадим Зогорна
71РоссиянпЕвгений Малкин
77КанаданпДжефф Картер
87КанаданпСидни Кросби
10СШАнпДрю О'Коннор
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
СШАМайк Салливан
История личных встреч
27.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Питтсбург Пингвинз
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 БЛос-Анджелес Кингз
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2Питтсбург Пингвинз
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 1Лос-Анджелес Кингз
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3Питтсбург Пингвинз
17.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 1 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
12.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
06.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Питтсбург Пингвинз

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