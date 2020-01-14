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Сенегал - Гвинея 14 Января прямая трансляция

Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
14 января 2022, пятница. 16:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Бамлак Тессема (Аддис-Абеба, Эфиопия);
Сенегал Гвинея

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Гвинея, которое состоится 14 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Гвинея
Главные тренеры
Сенегал Алиу Сиссе
Гвинея Каба Диавара
История личных встреч
13.01.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Сенегал5 : 2Гвинея

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