Марокко - Коморские острова 14 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
14 января 2022, пятница. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Садок Селми (Тунис);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Коморские острова, которое состоится 14 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Коморские острова
Главные тренеры
|Вахид Халилходжич
|Амир Абду