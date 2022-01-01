Вулверхэмптон - Саутгемптон 15 Января прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Саутгемптон, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|11.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 3
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2