Майнц - Бохум 15 Января прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бохум, которое состоится 15 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Томас Райс
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 0 : 3
|20.02.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 0
|19.09.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 3
|27.01.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|12.08.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1