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Сент-Этьен - Ланс 15 Января прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
15 января 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Сент-Этьен Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ланс, которое состоится 15 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ланс
Ланс
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Дюпра
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
15.08.2021Франция - Лига 1Тур 2Ланс2 : 2Сент-Этьен
03.03.2021Франция - Лига 1Тур 28Сент-Этьен2 : 3Ланс
03.10.2020Франция - Лига 1Тур 6Ланс2 : 0Сент-Этьен
06.02.2015Франция - Лига 1Тур 24Сент-Этьен3 : 3Ланс
21.09.2014Франция - Лига 1Тур 6Ланс0 : 1Сент-Этьен
15.01.2011Франция - Лига 1Тур 20Ланс2 : 1Сент-Этьен
28.08.2010Франция - Лига 1Тур 4Сент-Этьен3 : 1Ланс
02.05.2010Франция - Лига 1Тур 35Сент-Этьен1 : 4Ланс
24.03.2010Кубок Франции1/4 финалаЛанс3 : 1Сент-Этьен
22.12.2009Франция - Лига 1Тур 19Ланс1 : 0Сент-Этьен

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