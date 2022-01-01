Сент-Этьен - Ланс 15 Января прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
15 января 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ланс, которое состоится 15 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Франк Эз
История личных встреч
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 2
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 3
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|06.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 3
|21.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 1
|28.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 1
|02.05.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 4
|24.03.2010
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|22.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0