Гвинея-Бисау - Египет 15 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
15 января 2022, суббота. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гвинея-Бисау - Египет, которое состоится 15 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гвинея-Бисау
Египет
Главные тренеры
|Басиру Канде
|Карлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш