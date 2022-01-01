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Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Орландо Мэджик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
6
2СШАразЛамело Болл
11
3СШАзащТерри Розир
13
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
4
10СШАзащИш Смит
0
11СШАфорКоди Мартин
3
12СШАлёгКелли Убре
0
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
10
21СШАфорДжей Ти Тор
0
22СШАфорВернон Кэри
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
6
25СШАфорПи Джей Вашингтон
4
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
3
4СШАзащДжелен Саггс
5
5СШАценМохамед Бамба
0
7СШАзащМайкл Картер-Уильямс
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
3
14СШАзащГэри Харрис
8
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
9
22ГерманиялёгФранц Вагнер
11
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
8
33СШАценРобин Лопес
5
34СШАфорУэнделл Картер
0
50СШАразКоул Энтони
4
55СШАзащИтуан Мур
0
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
25.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик99 : 106Шарлотт Хорнетс
28.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик111 : 120Шарлотт Хорнетс
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс122 : 112Орландо Мэджик
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик117 : 108Шарлотт Хорнетс
25.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик104 : 107Шарлотт Хорнетс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс100 : 112Орландо Мэджик
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс83 : 106Орландо Мэджик
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 122Орландо Мэджик
15.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик127 : 89Шарлотт Хорнетс
01.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс125 : 100Орландо Мэджик

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