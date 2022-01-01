Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик
Орландо
|Очки
|0
|лёг
|Майлс Бриджес
6
|2
|раз
|Ламело Болл
11
|3
|защ
|Терри Розир
13
|5
|защ
|Джеймс Букнайт
0
|6
|фор
|Джален Макдэниелс
4
|10
|защ
|Иш Смит
0
|11
|фор
|Коди Мартин
3
|12
|лёг
|Келли Убре
0
|14
|цен
|Ник Ричардс
0
|16
|защ
|Скотти Льюис
0
|20
|лёг
|Гордон Хэйворд
10
|21
|фор
|Джей Ти Тор
0
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|23
|фор
|Кай Джонс
0
|24
|цен
|Мэйсон Пламли
6
|25
|фор
|Пи Джей Вашингтон
4
|98
|лёг
|Арнольдас Кулбока
0
|Очки
|1
|лёг
|Джонатан Айзек
0
|3
|фор
|Чума Океке
3
|4
|защ
|Джелен Саггс
5
|5
|цен
|Мохамед Бамба
0
|7
|защ
|Майкл Картер-Уильямс
0
|13
|защ
|Ар Джей Хэмптон
3
|14
|защ
|Гэри Харрис
8
|17
|лёг
|Игнас Браздейкис
0
|20
|защ
|Маркелл Фульц
0
|21
|фор
|Мориц Вагнер
9
|22
|лёг
|Франц Вагнер
11
|25
|лёг
|Адмирал Скофилд
0
|31
|лёг
|Терренс Росс
8
|33
|цен
|Робин Лопес
5
|34
|фор
|Уэнделл Картер
0
|50
|раз
|Коул Энтони
4
|55
|защ
|Итуан Мур
0
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|25.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 106
|28.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 120
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 112
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 108
|25.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 107
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 112
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|83 : 106
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 122
|15.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 89
|01.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 100