Филадельфия Сиксерс - Бостон Селтикс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Бостон Селтикс, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс
Бостон
|Очки
|0
|раз
|Тайриз Макси
10
|1
|цен
|Андре Драммонд
3
|5
|Myles Powell
0
|7
|защ
|Айзея Джо
0
|11
|защ
|Джейден Спрингер
0
|12
|фор
|Тобиас Харрис
11
|14
|лёг
|Дэнни Грин
0
|16
|лёг
|Чарльз Браун
0
|17
|Braxton Key
0
|18
|защ
|Шейк Милтон
0
|20
|фор
|Жорж Ньянг
3
|21
|цен
|Джоэл Эмбиид
10
|22
|лёг
|Матисс Тибулл
3
|23
|фор
|Чарльз Бэсси
0
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|30
|защ
|Фуркан Коркмаз
3
|31
|защ
|Сет Карри
5
|44
|фор
|Пол Рид
0
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
5
|7
|лёг
|Джейлен Браун
7
|8
|защ
|Джош Ричардсон
5
|9
|защ
|Ромео Лэнгфорд
0
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
8
|12
|лёг
|Грант Уильямс
0
|13
|фор
|Энес Кантер
0
|26
|фор
|Аарон Несмит
0
|28
|цен
|Бруно Фернанду
0
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
0
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
5
|44
|цен
|Роберт Уильямс
2
|71
|защ
|Деннис Шрёдер
0
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
Главные тренеры
|Док Риверс
История личных встреч
|21.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 108
|02.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 87
|07.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 106
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 110
|21.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 109
|23.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|106 : 110
|22.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|94 : 102
|20.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|128 : 101
|18.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|109 : 101
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 95