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Филадельфия Сиксерс - Бостон Селтикс прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Бостон Селтикс, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс
Бостон
Очки
0СШАразТайриз Макси
10
1СШАценАндре Драммонд
3
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
0
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
11
14СШАлёгДэнни Грин
0
16СШАлёгЧарльз Браун
0
17Braxton Key
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
3
21КамерунценДжоэл Эмбиид
10
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
3
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
25СШАфорБен Симмонс
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
3
31СШАзащСет Карри
5
44СШАфорПол Рид
0
Очки
0СШАлёгДжейсон Тейтум
5
7СШАлёгДжейлен Браун
7
8СШАзащДжош Ричардсон
5
9СШАзащРомео Лэнгфорд
0
11СШАзащПэйтон Притчард
8
12СШАлёгГрант Уильямс
0
13ТурцияфорЭнес Кантер
0
26СШАфорАарон Несмит
0
28АнголаценБруно Фернанду
0
30СШАлёгСэм Хозер
0
36СШАразМаркус Смарт
0
41ИспанияфорХуанхо Эрнангомес
0
42Доминиканская РеспубликаценЭл Хорфорд
5
44СШАценРоберт Уильямс
2
71ГерманиязащДеннис Шрёдер
0
97СШАзащБродрик Томас
0
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
21.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс103 : 108Филадельфия Сиксерс
02.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс88 : 87Филадельфия Сиксерс
07.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс96 : 106Филадельфия Сиксерс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 110Бостон Селтикс
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс117 : 109Бостон Селтикс
23.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс106 : 110Бостон Селтикс
22.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс94 : 102Бостон Селтикс
20.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс128 : 101Филадельфия Сиксерс
18.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс109 : 101Филадельфия Сиксерс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс116 : 95Филадельфия Сиксерс

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