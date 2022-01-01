Индиана Пэйсерс - Финикс Санз прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Финикс Санз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз
Финикс
|Очки
|1
|фор
|Ти Джей Уоррен
0
|3
|защ
|Крис Дуарте
1
|4
|защ
|Дуэйн Вашингтон
0
|6
|Lance Stephenson
3
|7
|раз
|Малкольм Брогдон
0
|8
|защ
|Джастин Холидэй
8
|9
|защ
|Ти Джей Макконнелл
0
|11
|фор
|Домантас Сабонис
2
|12
|фор
|Ошэй Бриссетт
6
|13
|фор
|Торри Крэйг
6
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
7
|23
|фор
|Айзея Джексон
0
|26
|защ
|Джереми Лэмб
0
|28
|раз
|Keifer Sykes
2
|32
|Terry Taylor
0
|33
|цен
|Майлз Тёрнер
3
|88
|цен
|Гога Битадзе
0
|Очки
|0
|цен
|Джавэйл Макги
3
|1
|защ
|Девин Букер
10
|2
|защ
|Элфрид Пэйтон
0
|3
|раз
|Крис Пол
0
|8
|фор
|Фрэнк Камински
0
|10
|фор
|Джален Смит
0
|11
|фор
|Абдель Надер
0
|12
|защ
|Ишмейл Уэйнрайт
0
|14
|защ
|Ландри Шамет
2
|15
|защ
|Кэмерон Пэйн
4
|18
|цен
|Бисмак Бийомбо
0
|20
|фор
|Дарио Шарич
0
|22
|цен
|Деандре Эйтон
19
|23
|защ
|Кэмерон Джонсон
0
|25
|лёг
|Микал Бриджес
0
|30
|Paris Bass
0
|45
|лёг
|Джастин Джексон
0
|99
|фор
|Джей Краудер
0
Главные тренеры
|Рик Карлайл
|Монти Уильямс
История личных встреч
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 122
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 125
|06.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 99
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 112
|16.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 97
|28.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|25.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 101
|15.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 120
|08.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 109
|19.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 116