Онлайн трансляции
Суббота 15 января

03:00  ru Шарлотт - Орландо 03:00  ru Филадельфия - Бостон 03:00  ru Индиана - Финикс 03:00  ru Детройт - Торонто
03:00  ru Флорида - Даллас 03:30  ru Чикаго - Голден Стэйт 04:00  ru Майами - Атланта 04:00  ru Миннесота - Анахайм
04:30  ru Сан-Антонио - Кливленд 05:00  ru Колорадо - Аризона 06:00  ru Мемфис - Даллас 06:00  ru Сакраменто - Хьюстон
15:30  ru Манчестер Сити - Челси 15:30  ru Кардифф - Блэкберн 15:30  ru Лутон - Борнмут 16:30  ru Биатлон
17:00  ru Сампдория - Торино 17:30  ru Штутгарт - РБ Лейпциг 17:30  ru Вольфсбург - Герта 17:30  ru Кёльн - Бавария
17:30  ru Майнц - Бохум 17:30  ru Унион - Хоффенхайм 18:00  ru Вулверхэмптон - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Эвертон
18:00  ru Ньюкасл - Уотфорд 18:00  ru Мальорка - Эспаньол 18:00  ru Мидлсбро - Рединг 18:00  ru Миллуолл - Ноттингем
18:00  ru Дерби - Шеффилд Юн 18:00  ru Хаддерсфилд - Суонси 18:00  ru Питерборо - Ковентри 18:00  ru КПР - Вест Бромвич
18:00  ru Престон - Бирмингем 18:00  ru Фулхэм - Бристоль 18:00  ru Барнсли - Блэкпул 19:00  ru Сент-Этьен - Ланс
19:00  ru Нигерия - Судан 20:00  ru Салернитана - Лацио 20:30  ru Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 20:30  ru Боруссия М - Байер
20:30  ru Спортинг - Кадис 20:30  ru Жирона - Райо Вальекано 21:00  ru Бенфика - Морейренсе 21:00  ru Бостон - Нэшвилл
21:00  ru Каролина - Ванкувер 22:00  ru Гвинея-Бисау - Египет 22:00  ru Айлендерс - Вашингтон 22:45  ru Ювентус - Удинезе
23:00  ru ПСЖ - Брест 23:30  ru Бетис - Севилья
Свернуть список

Индиана Пэйсерс - Финикс Санз прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Финикс Санз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Финикс Санз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз
Финикс
Очки
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
3КанадазащКрис Дуарте
1
4СШАзащДуэйн Вашингтон
0
6СШАLance Stephenson
3
7СШАразМалкольм Брогдон
0
8СШАзащДжастин Холидэй
8
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
11ЛитвафорДомантас Сабонис
2
12КанадафорОшэй Бриссетт
6
13СШАфорТорри Крэйг
6
22СШАзащКарис ЛеВерт
7
23СШАфорАйзея Джексон
0
26СШАзащДжереми Лэмб
0
28СШАразKeifer Sykes
2
32СШАTerry Taylor
0
33СШАценМайлз Тёрнер
3
88ГрузияценГога Битадзе
0
Очки
0СШАценДжавэйл Макги
3
1СШАзащДевин Букер
10
2СШАзащЭлфрид Пэйтон
0
3СШАразКрис Пол
0
8СШАфорФрэнк Камински
0
10СШАфорДжален Смит
0
11ЕгипетфорАбдель Надер
0
12СШАзащИшмейл Уэйнрайт
0
14СШАзащЛандри Шамет
2
15СШАзащКэмерон Пэйн
4
18ДР КонгоценБисмак Бийомбо
0
20ХорватияфорДарио Шарич
0
22Багамские островаценДеандре Эйтон
19
23СШАзащКэмерон Джонсон
0
25СШАлёгМикал Бриджес
0
30Paris Bass
0
45СШАлёгДжастин Джексон
0
99СШАфорДжей Краудер
0
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 122Индиана Пэйсерс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс117 : 125Финикс Санз
06.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз114 : 99Индиана Пэйсерс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз87 : 112Индиана Пэйсерс
16.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс131 : 97Финикс Санз
28.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз104 : 109Индиана Пэйсерс
25.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 101Финикс Санз
15.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз97 : 120Индиана Пэйсерс
08.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз94 : 109Индиана Пэйсерс
19.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс96 : 116Финикс Санз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close