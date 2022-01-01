Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
15 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 15 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 105
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 94
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 119
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 129
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|10.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 119
|03.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 130
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 108
|07.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 127
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 112