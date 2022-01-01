Мидлсбро - Рединг 15 Января прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Рединг, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Крис Уилдер
|Велько Паунович
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
|14.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 0
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 1
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 1
|10.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 1
|28.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 2
|12.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|2 : 1