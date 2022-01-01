Хаддерсфилд Таун - Суонси Сити 15 Января прямая трансляция
Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Суонси Сити, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Расселл Мартин
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|4 : 1
|17.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 2
|22.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|3 : 1
|26.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|1 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 0