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Детройт Пистонс - Финикс Санз прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
16 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Финикс Санз, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
США Дуэйн Кейси
США Монти Уильямс
История личных встреч
03.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз114 : 103Детройт Пистонс
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз109 : 92Детройт Пистонс
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 105Финикс Санз
29.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 113Детройт Пистонс
06.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс116 : 108Финикс Санз
22.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз98 : 118Детройт Пистонс
26.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс118 : 107Финикс Санз
21.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз88 : 115Детройт Пистонс
30.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс131 : 107Финикс Санз
19.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс112 : 95Финикс Санз

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