Детройт Пистонс - Финикс Санз прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
16 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Финикс Санз, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Монти Уильямс
История личных встреч
|03.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 103
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 92
|09.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 105
|29.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 113
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|22.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 118
|26.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 107
|21.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 115
|30.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 107
|19.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 95