Эльче - Вильярреал 16 Января прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
16 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Вильярреал, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|22.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|06.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|10.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|03.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|30.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|06.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2
|05.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эльче» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.