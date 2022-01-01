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Эльче - Вильярреал 16 Января прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
16 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Эльче Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Вильярреал, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
22.09.2021Испания - ПримераТур 6Вильярреал4 : 1Эльче
06.02.2021Испания - ПримераТур 22Эльче2 : 2Вильярреал
06.12.2020Испания - ПримераТур 12Вильярреал0 : 0Эльче
10.05.2015Испания - ПримераТур 36Вильярреал1 : 0Эльче
03.01.2015Испания - ПримераТур 17Эльче2 : 2Вильярреал
30.03.2014Испания - ПримераТур 31Вильярреал1 : 1Эльче
17.12.2013Кубок Испании1/16 финалаЭльче0 : 1Вильярреал
06.12.2013Кубок Испании1/16 финалаВильярреал2 : 2Эльче
05.11.2013Испания - ПримераТур 12Эльче0 : 1Вильярреал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эльче» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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