Гронинген - ПСВ Эйндховен 16 Января прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Петер Леуэнбюрг
|40
|зщ
|Bjorn Meijer
77'
|3
|зщ
|Барт ван Хинтум
|5
|зщ
|Майк те Вирик
|2
|зщ
|Дамил Данкерлёй
|26
|пз
|Даниел ван Кам
63'
|6
|пз
|Ларос Дуарте
|7
|пз
|Томаш Суслов
82'
|8
|нп
|Майкл де Леув
77'
|27
|нп
|Сириль Нгонж
64'
|9
|нп
|Йорген Странд-Ларсен
|29
|нп
|Романо Постема
63'
|19
|нп
|Паулос Абрахам
64'
|20
|зщ
|Марин Шверко
77'
|18
|зщ
|Мелайро Богард
77'
|4
|зщ
|Вессел Даммерс
82'
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|17
|пз
|Мауро Жуниор
90+3'
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
64'
|27
|пз
|Марио Гётце
90+5'
|15
|пз
|Эрик Гутьеррес
|11
|нп
|Коди Гакпо
|20
|нп
|Максимильяно Ромеро
64'
|25
|нп
|Рицу Доан
64'
|23
|пз
|Йоей Верман
64'
|19
|нп
|Брума
64'
|32
|нп
|Йорбе Вертессен
64'
|31
|зщ
|Филипп Макс
90+3'
|29
|зщ
|Филипп Мвене
90+5'
Запасные
|16
|вр
|Ян Хукстра
|25
|вр
|Ян де Бур
|15
|зщ
|Yahya Kalley
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|вр
|Винсент Мюллер
|58
|зщ
|Йенсон Селт
|37
|пз
|Ричард Ледесма
|42
|нп
|Фоде Фофана
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|0 : 0
|13.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|3 : 3
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|1 : 1