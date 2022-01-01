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Гронинген - ПСВ Эйндховен 16 Января прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гронинген ПСВ Эйндховен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1НидерландыврПетер Леуэнбюрг
40НидерландызщBjorn Meijer
77'
3НидерландызщБарт ван Хинтум
5НидерландызщМайк те Вирик
2НидерландызщДамил Данкерлёй
26НидерландыпзДаниел ван Кам
63'
6НидерландыпзЛарос Дуарте
7СловакияпзТомаш Суслов
82'
8НидерландынпМайкл де Леув
77'
27БельгиянпСириль Нгонж
64'
9НорвегиянпЙорген Странд-Ларсен
29НидерландынпРомано Постема
63'
19ШвециянпПаулос Абрахам
64'
20ХорватиязщМарин Шверко
77'
18НидерландызщМелайро Богард
77'
4НидерландызщВессел Даммерс
82'
16НидерландыврЙоэль Дроммель
4НидерландызщАрмандо Обиспо
18ФранциязщОливье Боскальи
3НидерландызщДжордан Тезе
17БразилияпзМауро Жуниор
90+3'
8НидерландыпзМарко ван Гинкел
64'
27ГерманияпзМарио Гётце
90+5'
15МексикапзЭрик Гутьеррес
11НидерландынпКоди Гакпо
20АргентинанпМаксимильяно Ромеро
64'
25ЯпониянпРицу Доан
64'
23НидерландыпзЙоей Верман
64'
19Португалиянп Брума
64'
32БельгиянпЙорбе Вертессен
64'
31ГерманиязщФилипп Макс
90+3'
29АвстриязщФилипп Мвене
90+5'
Запасные
16НидерландыврЯн Хукстра
25НидерландыврЯн де Бур
15ШвециязщYahya Kalley
38ШвейцарияврИвон Мвого
13ГерманияврВинсент Мюллер
58НидерландызщЙенсон Селт
37СШАпзРичард Ледесма
42НидерландынпФоде Фофана
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 ПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
27.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген1 : 2ПСВ Эйндховен
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен0 : 0Гронинген
13.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Гронинген3 : 3ПСВ Эйндховен
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Гронинген1 : 1ПСВ Эйндховен

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