Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 17 Января прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7