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Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 17 Января прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
США Дон Гранато
США Джефф Блэшилл
История личных встреч
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Баффало Сэйбрз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз3 : 1 БДетройт Ред Уингз
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз6 : 2 ББаффало Сэйбрз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Детройт Ред Уингз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 БДетройт Ред Уингз
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Баффало Сэйбрз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Баффало Сэйбрз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Баффало Сэйбрз

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