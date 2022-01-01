Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
История личных встреч
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|21.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 115
|27.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 108
|12.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 105
|11.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 100
|27.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 124
|19.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 89
|17.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 116 ОТ
|08.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 108
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 105