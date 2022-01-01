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Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Нью-Орлеан Пеликанс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
История личных встреч
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс109 : 115Нью-Орлеан Пеликанс
21.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс120 : 115Бостон Селтикс
27.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 108Бостон Селтикс
12.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс140 : 105Нью-Орлеан Пеликанс
11.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс113 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
27.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс107 : 124Бостон Селтикс
19.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 89Бостон Селтикс
17.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс113 : 116 ОТНью-Орлеан Пеликанс
08.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс117 : 108Нью-Орлеан Пеликанс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс106 : 105Бостон Селтикс

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