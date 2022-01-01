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Брайтон энд Хоув Альбион - Челси 18 Января прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
18 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
29.12.2021Англия - Премьер-лигаТур 20Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021Англия - Премьер-лигаТур 32Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020Англия - Премьер-лигаТур 1Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020Товарищеские матчи (клубы)Товарищеские матчиБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020Англия - Премьер-лигаТур 21Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
28.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 7Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2019Англия - Премьер-лигаТур 27Челси3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 17Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
20.01.2018Англия - Премьер-лигаТур 24Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Челси
26.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 20Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион

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