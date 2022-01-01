Брайтон энд Хоув Альбион - Челси 18 Января прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
18 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Томас Тухель
История личных встреч
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 4
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0