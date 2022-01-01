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Габон - Марокко 18 Января прямая трансляция

Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Габон Марокко

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Марокко, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габон
Марокко
Главные тренеры
ФранцияПатрис Невё
Босния и ГерцеговинаВахид Халилходжич
История личных встреч
15.10.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Марокко2 : 3Габон
07.10.2017ЧМ-2018 - АфрикаГруппа C. Тур 5Марокко3 : 0Габон
08.10.2016ЧМ-2018 - АфрикаГруппа C. Тур 1Габон0 : 0Марокко
27.01.2012Кубок африканских нацийГруппа C. Тур 2Габон3 : 2Марокко
10.10.2009ЧМ-2010 - АфрикаГруппа A. Тур 5Габон3 : 1Марокко
28.03.2009ЧМ-2010 - АфрикаГруппа A. Тур 1Марокко1 : 2Габон

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