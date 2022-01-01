Габон - Марокко 18 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Марокко, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Габон
Марокко
Главные тренеры
|Патрис Невё
|Вахид Халилходжич
История личных встреч
|15.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. Тур 5
|3 : 0
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. Тур 1
|0 : 0
|27.01.2012
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 2
|3 : 2
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. Тур 5
|3 : 1
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. Тур 1
|1 : 2