Сельта - Осасуна 19 Января прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|23.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 1
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|19.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|18.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|03.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
|23.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|02.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Сельта» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.