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Сельта - Осасуна 19 Января прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Сельта Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Херман Коудет
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
23.08.2021Испания - ПримераТур 2Осасуна0 : 0Сельта
25.04.2021Испания - ПримераТур 32Сельта2 : 1Осасуна
04.10.2020Испания - ПримераТур 5Осасуна2 : 0Сельта
11.07.2020Испания - ПримераТур 36Осасуна2 : 1Сельта
05.01.2020Испания - ПримераТур 19Сельта1 : 1Осасуна
19.02.2017Испания - ПримераТур 23Сельта3 : 0Осасуна
18.09.2016Испания - ПримераТур 4Осасуна0 : 0Сельта
03.05.2014Испания - ПримераТур 36Осасуна0 : 2Сельта
23.12.2013Испания - ПримераТур 17Сельта1 : 1Осасуна
02.02.2013Испания - ПримераТур 22Осасуна1 : 0Сельта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Сельта» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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