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Валенсия - Севилья 19 Января прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 января 2022, среда. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Валенсия Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
22.09.2021Испания - ПримераТур 6Севилья3 : 1Валенсия
12.05.2021Испания - ПримераТур 36Севилья1 : 0Валенсия
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаСевилья3 : 0Валенсия
22.12.2020Испания - ПримераТур 15Валенсия0 : 1Севилья
19.07.2020Испания - ПримераТур 38Севилья1 : 0Валенсия
30.10.2019Испания - ПримераТур 11Валенсия1 : 1Севилья
31.03.2019Испания - ПримераТур 29Севилья0 : 1Валенсия
08.12.2018Испания - ПримераТур 15Валенсия1 : 1Севилья
10.03.2018Испания - ПримераТур 28Севилья0 : 2Валенсия
21.10.2017Испания - ПримераТур 9Валенсия4 : 0Севилья
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Валенсия» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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