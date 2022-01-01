Валенсия - Севилья 19 Января прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 января 2022, среда. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Севилья, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|22.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|12.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 1
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|10.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 2
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Валенсия» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.