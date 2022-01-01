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Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 21.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс, которое состоится 21 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАРик Карлайл
История личных встреч
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс100 : 102Голден Стэйт Уорриорз
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс107 : 111Голден Стэйт Уорриорз
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз95 : 104Индиана Пэйсерс
25.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 129Индиана Пэйсерс
22.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз112 : 89Индиана Пэйсерс
29.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс100 : 132Голден Стэйт Уорриорз
06.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс126 : 106Голден Стэйт Уорриорз
28.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз81 : 92Индиана Пэйсерс
06.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз142 : 106Индиана Пэйсерс
22.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс83 : 120Голден Стэйт Уорриорз

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