Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 21.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс, которое состоится 21 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Стив Керр
|Рик Карлайл
История личных встреч
|14.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 102
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 111
|13.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 104
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 129
|22.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 89
|29.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 132
|06.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 106
|28.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|81 : 92
|06.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 106
|22.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|83 : 120