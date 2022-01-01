Уотфорд - Норвич Сити 21 Января прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Норвич Сити, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Дин Смит
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 3
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 1
|08.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 2
|11.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|4 : 2
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|0 : 3
|16.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|3 : 0
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ