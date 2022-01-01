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Уотфорд - Норвич Сити 21 Января прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Уотфорд Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Норвич Сити, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Англия Дин Смит
История личных встреч
18.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Норвич Сити1 : 3Уотфорд
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Норвич Сити0 : 1Уотфорд
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Уотфорд1 : 0Норвич Сити
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Уотфорд2 : 1Норвич Сити
08.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Норвич Сити0 : 2Уотфорд
11.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Норвич Сити4 : 2Уотфорд
05.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Уотфорд2 : 0Норвич Сити
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Уотфорд0 : 3Норвич Сити
16.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Норвич Сити3 : 0Уотфорд
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Уотфорд2 : 3 ДВНорвич Сити

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