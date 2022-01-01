Айнтрахт Ф - Арминия 21 Января прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Арминия, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Франк Крамер
История личных встреч
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 1
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 5
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|28.02.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 0
|28.09.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|08.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 1
|18.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|14.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 4
|11.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 3