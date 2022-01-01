Свернуть список

Айнтрахт Ф - Арминия 21 Января прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
Айнтрахт Ф Арминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Арминия, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Франк Крамер
История личных встреч
28.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Арминия1 : 1Айнтрахт Ф
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Арминия1 : 5Айнтрахт Ф
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Айнтрахт Ф1 : 1Арминия
28.02.2017 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф1 : 0Арминия
08.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 23 Арминия0 : 0Айнтрахт Ф
28.09.2008 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Арминия
08.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 19 Айнтрахт Ф2 : 1Арминия
18.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 2 Арминия2 : 2Айнтрахт Ф
14.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 29 Арминия2 : 4Айнтрахт Ф
11.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф0 : 3Арминия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close