Свернуть список

Арока - Бенфика 21 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
21 января 2022, пятница. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Арока Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 0Арока
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
10.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика3 : 0Арока
09.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Арока1 : 2Бенфика
23.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 1Арока
23.08.2015 Португалия - Примейра Тур 2 Арока1 : 0Бенфика
08.03.2015 Португалия - Примейра Тур 24 Арока1 : 3Бенфика
05.10.2014 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика4 : 0Арока
13.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Арока0 : 2Бенфика
07.12.2013 Португалия - Примейра Тур 12 Бенфика2 : 2Арока

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close