Арока - Бенфика 21 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
21 января 2022, пятница. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 1
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|4 : 0
|13.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|0 : 2
|07.12.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 2