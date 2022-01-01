Брентфорд - Вулверхэмптон 22 Января прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Бруну Лаже
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|3 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
|14.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 2
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|3 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|3 : 0
|21.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|0 : 2
|28.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|2 : 1
|29.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|4 : 0