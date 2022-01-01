Вильярреал - Мальорка 22 Января прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
22 января 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|16.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 1
|19.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 24
|4 : 0
|21.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|08.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|18.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
|07.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|13.09.2009
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|30.05.2009
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3