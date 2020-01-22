Севилья - Сельта 22 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
22 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 22 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|17.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|4 : 0
|18.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 1
|27.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 1