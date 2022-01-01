Боруссия М - Унион 22 Января прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Урс Фишер
История личных встреч
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 0